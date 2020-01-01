دوام مسائي بمديريات السير لتجديد رخص القيادة والمركبات

رام الله / سما /

أعلنت وزارة النقل والمواصلات العمل بدوام مسائي في أربع محافظات، لتجديد رخص القيادة الشخصية ورخص المركبات.

وأعلن مدير عام الترخيص بوزارة النقل والمواصلات يحيى عكوبة أنه تقرر بناء على تعليمات الوزير عاصم سالم، تمديد العمل بمديريات النقل والمواصلات في محافظات رام الله والبيرة، والخليل، ونابلس، وبيت لحم، حتى الساعة السادسة مساء طيلة أيام الأُسبوع.

وأوضح أن العمل بهذا القرار سيستمر طيلة شهر حزيران، لتجديد رخص القيادة الشخصية ورخص المركبات فقط.

وقال: إن ذلك يأتي التزاماً بالبروتوكول الصحي، وتنظيم العمل، للتخفيف عن المواطنين والتسهيل عليهم في ظل الظروف الصعبة وخطر تفشي وباء كورونا.