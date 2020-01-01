  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

دوام مسائي بمديريات السير لتجديد رخص القيادة والمركبات

الأحد 31 مايو 2020 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
دوام مسائي بمديريات السير لتجديد رخص القيادة والمركبات


رام الله / سما /

 أعلنت وزارة النقل والمواصلات العمل بدوام مسائي في أربع محافظات، لتجديد رخص القيادة الشخصية ورخص المركبات.

وأعلن مدير عام الترخيص بوزارة النقل والمواصلات يحيى عكوبة أنه تقرر بناء على تعليمات الوزير عاصم سالم، تمديد العمل بمديريات النقل والمواصلات في محافظات رام الله والبيرة، والخليل، ونابلس، وبيت لحم، حتى الساعة السادسة مساء طيلة أيام الأُسبوع.

وأوضح أن العمل بهذا القرار سيستمر طيلة شهر حزيران، لتجديد رخص القيادة الشخصية ورخص المركبات فقط.

وقال: إن ذلك يأتي التزاماً بالبروتوكول الصحي، وتنظيم العمل، للتخفيف عن المواطنين والتسهيل عليهم في ظل الظروف الصعبة وخطر تفشي وباء كورونا.

#وزارة النقل والمواصلات #دوام مسائي #الضفة الغربية

الأكثر قراءة اليوم

"الأونروا" تصدر توضيحاً بشأن توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يستعد للحرب وسط مخاوف من نتائج "مخزية"

مقتل شقيقين واصابة حرجة في شجار بحوارة بنابلس

تصاعد الاحتجاجات في أمريكيا.. ترمب يهاجم المتظاهرين واعتقال المئات منهم

عمدة مدريد : علينا التعلم من إسرائيل في التعامل مع كورونا

نتنياهو يعلق على الارتفاع الحاد في اعداد اصابات كورونا في اسرائيل: "الجمر لا يزال يشتعل"

غياب لافت للفنانين خلال جنازة حسن حسني (فيديو)

الأخبار الرئيسية

نتنياهو أمام مأزق سياسي: غانتس سينسحب من الائتلاف الحكومي في حال تم تمرير قانون الضم!

جالياتنا الفلسطينية حول العالم تسجل 3 وفيات واصابتين جديدتين بفيروس كورونا خلال 24 ساعة..

ضباط إسرائيليون يحذرون: الحرب المقبلة ستكشف رداءة قرارات الجيش

860x484 (5)

غانتس يعرب عن أسفه : نحقق في قتل الشاب الحلاق بالقدس

رئيس مجلس الأمن القومي: على الجيش الإسرائيلي الاستعداد لانتفاضة ثالثة بالضفة