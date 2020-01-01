جالياتنا الفلسطينية حول العالم تسجل 3 وفيات واصابتين جديدتين بفيروس كورونا خلال 24 ساعة..

رام الله / سما /

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بتسجيل 3 حالات وفاة بصفوف جالياتنا في دول العالم ما يرفع العدد إلى 109 حالات، وإصابتين جديدتين بفيروس كورونا، ما يرفع الإصابات إلى 1752.

وبينت الخارجية في تقريرها اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 3 وفيات جديدة، واحدة في السعودية، وأخرى في البرازيل، وواحدة في قطر، وتسجيل اصابتين جديدتين في موريتانيا، والولايات المتحدة الأميركية، فيما ارتفعت حالات التعافي إلى 936، بعد تعافي حالتين في أميركا.

وأوضح الفريق المختص بمتابعة اوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة، بتسجيل اصابة جديدة في صفوف الجالية ليرتفع عدد الاصابات الى 787، فيما سُجلت حالتا شفاء جديدة ليرتفع عدد الحالات المتعافية الى 306.

وقام مركز خدمات الجالية الفلسطينية في ولاية اوهايو بالتبرع بمبلغ 3500 دولار اميركي خلال عيد الفطر تم توزيعها على 10 عائلات في مخيم الجلزون وفي قرية جفنا بالتعاون مع ابناء المخيم واهالي القرية، كما قدم أحد رجال الاعمال الفلسطينيين 300 وجبة غداء يوميا ولمدة عام كامل لأبناء الجالية الفلسطينية والعربية ومراكز الايواء ودور المسنين بالتعاون مع الجمعية الخيرية للأراضي المقدسة ومركز خدمات الجالية.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية والقنصلية العامة في جدة بتسجيل حالة وفاة جديد بصفوف الجالية في مدينة جدة للمواطنة باسمة حامد عطوة أبو لبن (70 عاما)، ليرتفع عدد الوفيات في صفوفها إلى 14.

كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى قطر بتسجيل حالة وفاة جديد بصفوف الجالية للمواطن زهير عبد الفتاح حمدان 57 عاماً، ليرتفع عدد الوفيات في صفوفها إلى 3.

وبينت سفارة دولة فلسطين لدى البرازيل بتسجيل حالة وفاة جديدة لمواطنة (63 عاما)، كانت في زيارة لأقاربها، ليرتفع عدد الوفيات الى 2، بعد أن سجلت بالأمس 6 إصابات لأطباء من أبناء الجالية ليرتفع عدد الإصابات إلى 35، ويبقى عدد حالات التعافي 19 حالة.

وتابعت سفارة دولة فلسطين لدى موريتانيا نتائج الفحوصات التي اجريت للمخالطين من عائلة اول مصاب بالفيروس من ابناء الجالية وهو طالب في كلية الطلب في السنة الاخيرة، واكدت وجود اصابة جديدة من بين المخالطين للطالب.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى فيتنام بتسلم مساعدات طبية إلى الشعب الفلسطيني، والمتمثلة بــ 20000 كمامة طبيّة، في مراسم رسميّة في مبنى البرلمان الفيتنامي، بحضور طاقم السفارة، ورئيس مجموعة برلمانيي أصدقاء فلسطين وعدد من المسؤولين الفيتناميين.

وشكر السفير فيتنام حكومةً وشعباً على هذا التبرع، الذي يأتي في وقتٍ لا زالت فيه فلسطين تحقق المزيد من الإنجازات نحو الانتصار الكامل على جائحة كوفيد – 19، بما يؤكد عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين والشعبين.

وتابع سفراء دولة فلسطين لدى دول أمريكا اللاتينية قضية العالقين الفلسطينيين فيها، خاصة في كل من تشيلي والبيرو وكوبا وكوستاريكا، ويتواصلون بشكلٍ مستمر مع الوزارة ومع الحكومات المضيفة لتنسيق رحلات عودة لهم في القريب العاجل، ويبقى عدد الاصابات في باقي القارة كما هو.

كما تتابع سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية اوضاع الجالية والطلبة للاطمئنان على صحتهم واحوالهم المعيشية، وقامت اليوم بتوزيع عدد من الطرود الغذائية المقدمة من الوكالة التركية للتعاون الدولي (تيكا) على الطلاب المتواجدين في سكن الطلاب التابع للمدرسة الامريكية اللاتينية للطب، كما تتابع السفارة شؤون الطلاب واحتياجاتهم وتتواصل معهم عبر رقم للطورائ للاجابة على استفساراتهم ومع ابناء الجالية الفلسطينية في فنزويلا.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية كازاخستان بأن شركة السي سي سي ستقوم بنقل 41 مهندساً وفنياً من الفلسطينيين والاردنيين الى عمان، وقامت بحجز فنادق للحجر الصحي لهم ومن ضمنهم 8 فلسطينيين، وبتأمين نقل 19 فلسطينياً بين مهندس وفني من حملة وثائق السفر اللبنانية وصلوا بالفعل الى بيروت ليلتحقوا باسرهم وذويهم، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وتواصل سفارة دولة فلسطين لدى مالطا الاطمئنان على الأوضاع الصحية والمعيشية للجالية والطلبة ومتابعة احتياجاتهم، وقامت بالتواصل مع كافة الأخوة العالقين والطلبة الدارسين في مالطا وذلك لتجهيز كشف بأسماء الراغبين منهم بمغادرة مالطا الى أماكن سكنهم.

وتتابع سفارة دولة فلسطين لدى اوزباكستان وقيرغيزيا اوضاع الجالية والطلبة للاطمئنان على صحتهم والوقوف عند احتياجاتهم، مشيرة إلى أن العائلة العالقة في اوزباكستان تمكنت من المغادرة والعودة الى الامارات حيث تقيم.

أكدت سفارة دولة فلسطين لدى مملكة البحرين انه لم يتم تسجيل اية اصابة بالفيروس في صفوف الجالية حتى الآن، وهي على تواصل دائم معها عبر خلية الطوارئ التي تم تشكيلها من أعضاء السفارة ورموز الجالية والطلبة، وتتواصل ايضا مع جميع الطلبة الدراسين في الجامعات في المملكة والذين ويواصلون دراستهم بواسطة التعليم عن بعد.

وقامت بعثة دولة فلسطين لدى ايرلندا بالتواصل مع عدد من الهيئات وبعض المنظمات الخيرية للاستعانة بالبرامج الخيرية والتطوعية الخاصة بها في مجال التبرعات.