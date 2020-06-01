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الهيئة العامة للبترول تعلن أسعار المحروقات والغاز للمستهلك في شهر حزيران

الأحد 31 مايو 2020 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهيئة العامة للبترول تعلن أسعار المحروقات والغاز للمستهلك في شهر حزيران


رام الله / سما /

أعلنت الهيئة العامة للبترول، عن أسعار المحروقات والغاز للمستهلك في شهر حزيران/2020 في كافة محافظات الوطن، اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 1-6-2020

وجاءت الاسعار على الحو التالي:

سولار/  4.69 شيقل للتر

بنزين 95/ 5.11 شيقل للتر

بنزين 98/ 5.91 شيقل للتر

الكاز / 4.69 شيقل للتر

الغاز - اسطوانة 2.5 كيلو غرام/ 12 شيقل

الغاز - اسطوانة 5 كيلو/ 24 شيقل

الغاز - اسطوانة 12 كيلو/ 57 شيقل

الغاز - اسطوانة 48 كيلو/ 228 شيقل

لتر الغاز واصل للعمارات والمؤسسات/ 2.44 شيقل

كلغم غاز واصل للعمارات والمؤسسات/ 4.29 شيقل

ودعت الهيئة العامة للبترول، جميع أصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالأسعار المحددة أعلاه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

#الهيئة العامة للبترول #أسعار المحروقات

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