"التربية" تعلن تمديد فترة استقبال الطلبات لجائزة صندوق الإنجاز والتميز

رام الله / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، تمديد فترة استقبال الطلبات لجائزة صندوق الإنجاز والتميز- دورة "الإبداع في زمن كورونا" حتى تاريخ 2020/7/1

.وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أنه يمكن للمتقدمين الجدد أو الذين لم يثبتوا مبادراتهم بعد من العاملين والطلبة في المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة الغوث في الضفة بما فيها القدس وغزة والمدارس الفلسطينية خارج الوطن؛ التقدّم من خلال موقع الجائزة www.awardedu.gov.ps.

وأشارت إلى أنهوفي حال وجود استفسارات؛ يمكن التواصل مع منسقي الجائزة في المديريات.