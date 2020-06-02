غزة..تنويه هام لحملة شهادات الانقاذ البحري

غزة / سما /

نشرت نقابة الصيادين في قطاع غزة، عصر اليوم الأحد، تنويهاً هاماً لجميع حاملي شهادات الإنقاذ البحري.

وقالت النقابة، إنه على جميع الأخوة حاملين شهادات الانقاذ البحري والذين سوف يصلهم اتصال أو رسائل من وزارة العمل أو الحكم المحلي بأن أسمائهم أختيرت لتقديم اختبار لبطالة الانقاذ البحري لهذا العام 2020.

وأكدت أنه على هؤلاء التواجد في مقر نقابة الصيادين في دير البلح الساعة الثامنة صباحًا مصطحبين معهم شهادة الانقاذ الأصلية مع صوره عنها والهوية الأصلية وصوره عنها وملابس خاصه بالسباحة وذلك لتقديم الاختبار وذلك حسب سكناه في المحافظات سيكون نظام الاختبار كالتالي:

محافظات الجنوب (رفح - خانيونس) يوم غدٍ الإثنين 1/6/2020 .

محافظات الوسطى يوم الثلاثاء2/6/2020.

محافظات الشمال وغزه يوم الأربعاء 3/6/2020.

ودعت الجميع لضرورة التواجد حسب البرنامج والتقيد بالمواعيد كل حسب محافظته وإحضار الأوراق المطلوبة.