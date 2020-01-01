الأحمد: اجتماع قيادي مرتقب برئاسة اشتيه لدراسة العلاقات الأمنية مع "إسرائيل"

سما / وكالات/

جدد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، اليوم الأحد، تأكيده أن اتفاق "أوسلو"، وما يترتب عليه بات في "خبر كان".

وقال الأحمد، إن حل الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي يشمل سحب الاعتراف والتنسيق الأمني واتفاق باريس، مضيفاً: "اتفاق باريس لا يعني أن نكون نحن ملزمين بكل شيء".

وشدد على أن قيادة السلطة الفلسطينية في حالة انعقاد دائم، وهناك لجان متخصصة لمعالجة ذلك.

وتابع: "من حقنا أن نستورد من أشقائنا العرب بضائع، فلماذا تأتي فقط من إسرائيل، حتى لو اضطررنا للاستيراد عبر إسرائيل، فهذا يحتاج إلى اتفاق جديد بين دولتين".

ولفت إلى أن هناك اجتماعًا سيُعقد خلال 48 ساعة لدراسة العلاقات الأمنية مع "إسرائيل"، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية ومشاركة الأجهزة الأمنية.

ولفت "نحن دولة تحت الاحتلال نريد حماية دولية وجزء من الحماية الدولية كيف لشعبنا أن يأكل وكيف نحمي المدنيين وكيف نمنع جلب مستوطنين على أراضينا المحتلة وفق اتفاقية جنيف الرابعة".