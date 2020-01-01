  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأحمد: اجتماع قيادي مرتقب برئاسة اشتيه لدراسة العلاقات الأمنية مع "إسرائيل"

الأحد 31 مايو 2020 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأحمد: اجتماع قيادي مرتقب برئاسة اشتيه لدراسة العلاقات الأمنية مع "إسرائيل"


سما / وكالات/

جدد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، اليوم الأحد، تأكيده أن اتفاق "أوسلو"، وما يترتب عليه بات في "خبر كان".

وقال الأحمد، إن حل الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي يشمل سحب الاعتراف والتنسيق الأمني واتفاق باريس، مضيفاً: "اتفاق باريس لا يعني أن نكون نحن ملزمين بكل شيء".

وشدد على أن قيادة السلطة الفلسطينية في حالة انعقاد دائم، وهناك لجان متخصصة لمعالجة ذلك.

وتابع: "من حقنا أن نستورد من أشقائنا العرب بضائع، فلماذا تأتي فقط من إسرائيل، حتى لو اضطررنا للاستيراد عبر إسرائيل، فهذا يحتاج إلى اتفاق جديد بين دولتين".

ولفت إلى أن هناك اجتماعًا سيُعقد خلال 48 ساعة لدراسة العلاقات الأمنية مع "إسرائيل"، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية ومشاركة الأجهزة الأمنية.

ولفت "نحن دولة تحت الاحتلال نريد حماية دولية وجزء من الحماية الدولية كيف لشعبنا أن يأكل وكيف نحمي المدنيين وكيف نمنع جلب مستوطنين على أراضينا المحتلة وفق اتفاقية جنيف الرابعة".

#عزام الاحمد #منظمة التحرير #السلطة الفلسطينية #اسرائيل #مخططات الضم #العلاقات الامنية

الأكثر قراءة اليوم

"الأونروا" تصدر توضيحاً بشأن توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يستعد للحرب وسط مخاوف من نتائج "مخزية"

تصاعد الاحتجاجات في أمريكيا.. ترمب يهاجم المتظاهرين واعتقال المئات منهم

التحقيقات الاولية بشأن اعدام الشهيد الحلاق: "أحد قتلته استمر بإطلاق النار رغم تلقيه أمرا بالتوقف"

عمدة مدريد : علينا التعلم من إسرائيل في التعامل مع كورونا

نتنياهو يعلق على الارتفاع الحاد في اعداد اصابات كورونا في اسرائيل: "الجمر لا يزال يشتعل"

تطوّر جديد في مسألة عقار هيدروكسي كلوروكين وانتقادات لدراسة مجلة "ذي لانسيت"

الأخبار الرئيسية

ضباط إسرائيليون يحذرون: الحرب المقبلة ستكشف رداءة قرارات الجيش

860x484 (5)

غانتس يعرب عن أسفه : نحقق في قتل الشاب الحلاق بالقدس

رئيس مجلس الأمن القومي: على الجيش الإسرائيلي الاستعداد لانتفاضة ثالثة بالضفة

مقتل شقيقين واصابة حرجة في شجار بحوارة بنابلس

وزير اسرائيلي : قد يتم تاجيل تاريخ فرض السيادة على الضفة