مفتي القدس يطالب الدول العربية والاسلامية بالدفاع عن المسجد الأقصى

القدس المحتلة / سما /

طالب المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، اليوم الأحد، الدول العربية والاسلامية للنهوض من أجل تحمل مسؤوليتها في الدفاع وحماية ورعاية المسجد المبارك، خاصة من محاولات التهويد التي تمتد للمسجد وسائر أحياء المدينة المقدسة،

وقال حسين، خلال حديثه لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن حماية الأقصى ليست مسؤولية منفردة إنما مسؤولية جماعية للمسلمين كافة.

وحذّر من دعوات المستوطنين المتطرفين المتواصلة لعودة اقتحاماتهم لباحات المسجد الاقصى، مشددًا على حرص الاوقاف الاسلامية والمرابطين للتصدي ومواجهة هذه الاقتحامات العنصرية التهويدية.