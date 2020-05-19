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تفاصيل اجتماع مركزية فتح اليوم في رام الله..

الأحد 31 مايو 2020 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل اجتماع مركزية فتح اليوم في رام الله..


رام الله / سما /

عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح، اجتماعا لها، اليوم الأحد، في إطار اجتماعاتها المتواصلة في ظل الظروف الدقيقة التي يواجه فيها شعبنا مؤامرة صفقة القرن وسياسة الضم الإسرائيلية القائمة على الخرائط الأميركية.

وناقشت اللجنة المركزية، سبل وضع آليات لمتابعة تنفيذ قرار القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس الذي عقد بتاريخ 19/5/2020، مؤكدة أن حركة فتح وقيادتها ستستمر بتحمل مسؤولياتها كاملة خلال المرحلة القادمة الصعبة والخطيرة، وفق جدول أعمال واضح للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته المقدسة.

كما ناقشت مركزية فتح، عدداً من القضايا الداخلية للحركة.

#حركة فتح #مخططات الضم #مركزية فتح #الضفة الغربية #اسرائيل

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