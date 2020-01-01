غزة: التحفظ على مزرعتين للدجاج اللاحم

غزة / سما /

قامت مديرية بيطرة خانيونس في وزارة الزراعة بغزة، وبالتعاون مع المباحث قسم -الأمن الزراعي- بالتحفظ على مزرعتين للدجاج اللاحم في منطقتي القرارة وبني سهيلة، وذلك ضمن حملة ضبط وتنظيم عمليات حقن الدجاج اللاحم من أجل ضمان وصول دجاج لاحم خالي من متبقيات الأدوية للمستهلك.

وكانت الإدارة العامة للخدمات البيطرية بالوزارة، قامت قبل عدة أيام باطلاع العاملين في حقل الدواجن على التعليمات الخاصة بالحقن، وضرورة الالتزام بالشروط الموضوعة بها.

وتأتي هذه الخطوة المهمة في القطاع الصحي للدواجن لحفظ صحة المستهلك، وتقليل متبقيات الأدوية البيطرية في اللحوم المستهلكة لاسيما لحوم الدواجن الأكثر تناولاً.