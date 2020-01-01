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مفاجأة بخصوص أم شابة كويتية أثارت غضب مصريين..

الأحد 31 مايو 2020 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفاجأة بخصوص أم شابة كويتية أثارت غضب مصريين..


الكويت / وكالات /

فجرت الشابة الكويتية، ريم الشمري، التي أثارت مؤخرا ضجة بفيديو هاجمت خلاله العمالة المصرية في بلادها ووصفتهم بـ"الخدامين"، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث قالت إن والدتها مصرية.

وقالت الشمري في فيديو جديد لها على صفحتها في "سناب شات" إنها تحب مصر، وأمها مصرية، لكنها مواطنة كويتية، وستظل تدافع عن الكويت ضد "ممارسات" المصريين العاملين فيها.

وأشارت إلى أنها تعرف الكثير من المصريين وتعتبرهم أصدقاء مقربين لها.

وقالت إنها: "لم تعمم الأمر على المصريين".

وأضافت الشمري أنها ليست منزعجة مما يفعله المصريون ضدها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن ما يثير سخريتها هو حديث بعض الكويتيين عنها بأنها تثير الفتنة وأنها بذلك تفتعل أزمة، مشيرة إلى أنها قالت رأيها الشخصي ولن تتراجع عنه.

وأعربت ريم الشمري عن سعادتها لأن الفيديو انتشر والرسالة التي أرادت إيصالها قد وصلت.

#ريم الشمري #الكويت #مصر

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