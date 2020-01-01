تعرف على الطريقة الصحيحة لغسل أنواع الملابس

وكالات / سما /

نشرت صحيفة "كيدونا" الإيطالية تقريرا تحدّثت فيه عن كيفية غسل الملابس بطريقة صحيحة.

وقالت الصحيفة، في تقريرها، إنه لا ينبغي ارتداء الملابس أكثر من مرة واحدة ومن الضروري غسلها حتى وإن لم تكن متسخة أو لم تتعرق فيها.

هل ينبغي غسل الملابس فور نزعها حتى في حال ارتدائها مرة واحدة فقط؟

وأكدت الصحيفة أنه لا يمكن ارتداء نفس الملابس لعدة أيام حفاظا على النظافة الشخصية. لكن في بعض الحالات، لا ينبغي غسل الملابس بعد كل استخدام. وفي حال اتساخ قطع الملابس بالعرق أو الطعام، ينبغي غسلها على الفور لمنع تلطيخ البقعة لكامل القطعة.

وقد تتطلب بعض قطع الملابس غسلها باستمرار لضمان نظافتها، مثل الملابس الداخلية التي يتم ارتداؤها كل يوم، وذلك حتى إن ارتُديت لبضع ساعات فقط.

أما القمصان بلا أكمام الداخلية فلا يمكن إعادتها للدرج بعد نزعها لأنها قد تحتوي على بقع عرق سيصعب إزالتها إذا لم تغسل على الفور. ولفهم عدد مرات غسل الملابس حسب نوعها، قدّمت الصحيفة مجموعة من النصائح المهمة:

1. الملابس الداخلية

أشارت الصحيفة إلى ضرورة غسل الملابس الداخلية بجميع أنواعها في كل مرة يتم ارتداؤها. ومن المهم وضع أكياس من القماش فوقها أثناء غسلها لحمايتها من التلف وخاصة حمالات الصدر التي يُستحسن غسلها باليدين للحفاظ على شكلها، حيث يُنصح بغسلها بشكل منفصل في وعاء مع المنظف ونقعها لحوالي 20 دقيقة، ثم شطفها وتركها تجف في الهواء.

2. البيجاما

أوصت الصحيفة بتغيير البيجامات وغسلها كل أربعة أو خمسة أيام، حسب الموسم. مثلا خلال الصيف عندما تكون درجات الحرارة مرتفعة ويزداد التعرق، من الضروري تغييرها كل يومين. وبما أن البيجاما على اتصال مباشر بالبشرة ونرتديها لقرابة ست أو ثماني ساعات ليلا، ينبغي غسلها مباشرة بعد نزعها.

أما بالنسبة للأشخاص شديدي التعرق أو الذين يعانون من مشاكل جلدية على غرار حب الشباب فعليهم المواظبة على غسل البيجاما أكثر من غيرهم.

وفي هذه الحالات، ينبغي نقع البيجاما لمدة 30 دقيقة، في حوض يحتوي ماء دافئا ومنظف الغسيل العادي، ثم شطفها وغسلها في الغسالة كالمعتاد، أو فركها وشطفها وتركها تجف في الهواء.

3. الشراشف

لو علمت ما هو مخفي بين الشراشف المتسخة، لغيرتها دائما فهي تشكل بيئة خصبة للبكتيريا وعثّ الغبار مما يجعلها تتسخ بسهولة.

كما أن بقايا اللُعاب أو الغبار تزيد من اتساخها لذلك يجب غسلها كل خمسة أو سبعة أيام في الغسالة بدرجة حرارة تتراوح بين 40 و60 درجة، ثم تجفيفها تحت أشعة الشمس.

ويزداد الوضع سوءا في الصيف، مع زيادة درجة الحرارة وتزايد التّعرق، لذلك يوصى بغسلها كل ثلاثة أو أربعة أيام. ويُنصح أيضا بتهوية غرف النوم كل يوم لمدة ربع ساعة على الأقل.

4. الملابس بيضاء اللون

أوصت الصحيفة بغسلها بشكل متكرر، لأنها تتسخ بسهولة.

ولا يساهم غسلها في إزالة بقايا الأوساخ فحسب، بل يقضي أيضا على الجراثيم والبكتيريا والروائح الكريهة. إلى جانب البقع، تميل الملابس البيضاء إلى التحول إلى اللون الأصفر، ولا تكون مواد التبييض المتوفرة في السوق حاسمة دائما في حل هذا المشكل.

قد تساعد هذه المواد في إزالة البقع لكنها يمكن أن تتلف الأقمشة، خاصة إذا ما استخدمت كثيرا. في فصل الصيف، يجب غسل الملابس البيضاء بعد كل استخدام، خاصة مع تزايد مشكل التعرق.

5. الجينز

يجب غسله بعد ارتدائه من ثلاث إلى أربع مرات، ولكن إذا تعرقت فيه أو اتسخ بعد ارتدائه لابد من غسله على الفور. لا يجب أن يغسل دائما إذا لم يكن متسخا حتى لا يؤثر ذلك على شكله وتركيبته، وينبغي غسله دائما بالماء البارد.

ويمكن تطهير الجينز من البكتيريا التي تعيش بين ألياف النسيج بوضعه في كيس بلاستيكي مغلق وتركه في الثلاجة طوال الليل. ويجب أيضا غسله بالمقلوب مع عدم ملء الحوض كثيرًا بالماء لتجنب الفرك المفرط.

6. الأقمصة الصوفية والرداء ذو القلنسوة

بينت الصحيفة أن كيفية غسل الأقمصة وعدد مرات القيام بذلك يعتمدان بشكل كبير على نوعية القماش، وبالتأكيد يمكن تجنب غسل تلك المصنوعة من الصوف في كل مرة يتم ارتداؤها فيها، حتى بعد أربع مرات. وإذا لم تكن ملطخة بالبقع، فإن الشيء نفسه ينطبق على الرداء ذي القلنسوة.

7. المعاطف والسترات والبلوزات

إذا كانت مصنوعة من القطن ولم تتسخ بعد الاستخدام الأول، يمكنك غسلها حتى بعد خمس إلى ست مرات من ارتدائها. كل هذا يتوقف على تكرار ارتدائها.

وينصح بغسل السترات والبلوزات أو المعاطف الجلدية مرتين في الموسم، ولكن هذا يعتمد دائمًا على عدد المرات التي يتم ارتداؤها فيها. إذا كنت كثيرًا ما تذهب إلى الأماكن العامة، أو إذا كنت تستخدم وسائل النقل العام، فإننا نوصي بغسلها أكثر من مرة.

8. الأوشحة والقبعات والقفازات الشتوية

أكدت الصحيفة على غسلها على الأقل من خمس إلى ست مرات خلال فصل الشتاء، مع الحذر دائما من درجة حرارة الغسيل وقراءة الملصقات التي عليها.