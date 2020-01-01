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دينا الشربيني تكشف نتيجة فحص "كورونا" بعد إصابة رجاء الجداوي

الأحد 31 مايو 2020 02:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
دينا الشربيني تكشف نتيجة فحص "كورونا" بعد إصابة رجاء الجداوي


وكالات / سما /

كشفت الفنانة المصرية دينا الشربيني، نتيجة فحص فيروس "كورونا" على خلفية إصابة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بعد أيام قليلة من انتهاء تصوير مسلسلهما "لعبة النسيان"، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.

وخلال مداخلة مصورة لبرنامج "مين يكون"، والمذاع عبر فضائية "إم بي سي 1"، طمأنت دينا الشربيني جمهورها على صحتها، وأضافت: "أستاذة رجاء أحسن، وأطمئن عليها يوميا صباحا ومساء، وربنا يقومها بالسلامة والناس التي لا تعرفها فهي أفضل شخصية عرفتها في حياتي، والناس تكن لها كل الحب، كما أنها أزمة وستمضي وعلى الجميع أن يأخذ حذره والفنانة رجاء الجداوي، نفسها تطلب مني أن أحذر كل القريبين مني أن يأخذوا كافة الاحتياطات".

وأضافت: "الفنانة رجاء الجداوي كانت عاملة كل الاحتياطات التي كان من المفترض أن تنفذ، ولكنه قدر الله ولازم كلنا ندعي لبعض ويا رب البلاد كلها تكون في أمان وربنا يحفظنا".

وتابعت: "كنت خايفة على الناس حولي حتى أستاذة رجاء كانت كويسة لآخر لحظة، ويارب تظل دائما بصحة جيدة، ولم نطمئن سوى بعد الفحص، وعزلنا نفسنا ونعمل الإجراءات المفروض اتباعها لنتأكد من سلامتنا".

​وأصيبت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى بفيروس كورونا المستجد، مؤخرا، وتم نقلها فى الساعات الأولى من صباح أول أيام العيد إلى مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية.

#دينا الشربيني #رجاء الجداوي

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