محمد رمضان يتعرض لانتقادات بسبب حسن حسني

وكالات / سما /

تعرض الفنان المصري، محمد رمضان، لانتقادات سلبية، أمس السبت، من جانب بعض جمهوره، بسبب عدم نعيه للفنان القدير حسن حسني، وانشغاله بتبرير معايدة بطل المسلسل الإسباني الشهير "لاكاسا دي بابل" له بمناسبة عيد ميلاده.

وأمام ذلك الهجوم، نشر رمضان صورة للفنان الراحل ينعي من خلالها وفاته عبر صفحاته الرسمية على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و"إنستغرام"، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وكتب محمد رمضان مع صورة حسن حسني: "انا لله وانا اليه راجعون .. الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته".

يشار إلى أن محمد رمضان تعاون فنيا مع الراحل حسن حسني في فيلم "قلب الأسد" من إنتاج 2013.

وأثار فيديو تهنئة بطل مسلسل "لاكاسا دي بابل" إنريكي أرسي لمحمد رمضان بمناسبة عيد ميلاده جدلا واسعا، بعد أن انتشرت أنباء حول مقابل مادي دفعه رمضان للنجم الإسباني، لكن بعد ساعات قليلة نشر أرسي فيديو جديد ينفي هذه المزاعم.

وقال في الفيديو الجديد إنه وجه التهنئة لرمضان دون أن يتلقى أي مقابل، وإنه هنأ رمضان ووصفه بالممثل الأفضل في العالم العربي بعد أن أخبره الموزع العالمي ريدوان بذلك.

كما هنَّأه بعيد الفطر كذلك، ليحسم الجدل حول تلقيه أموالاً من رمضان.