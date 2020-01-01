آبل تدعم حواسبها بميزات إضافية

وكالات / سما /

بعد أن اختبرته لأشهر، أعلنت آبل رسميا عن إطلاق إصدار Catalina 10.15.5 من أنظمة macOS المخصص لحواسبها المحمولة.

وكما في أحدث نسخ iOS المخصصة لهواتف آيفون حصل Catalina 10.15.5 على ميزات جديدة تسمح للمستخدم بالتحكم بحجم النوافذ التي تظهر صور المتصلين أثناء إجراء مكالمات الفيديو الجماعية عبر تطبيق FaceTime.

وأتى هذا الإصدار بالعديد من التحسينات التي عالجت أمورا أرقت المستخدمين في حواسب آبل، إذا عالج المشكلات التي كان يعاني منها بعض المستخدمين مع تنبيهات التذكير، كما حل مشكلة تتعلق بحواسب Mac المزودة بشريحة Apple T2 Security، إذ لم تكن هذه الحواسب تتعرف على مكبرات الصوت أحيانا، كما خلص المستخدمين من بعض المشكلات التقنية التي تتعلق بـ iCloud.

والأهم من كل ما سبق هو أن Catalina 10.15.5 حصل على ميزة Battery Health Management التي طورتها آبل لحماية بطاريات حواسب MacBook من التلف.

وخصصت هذه الميزة لأصحاب الحواسب التي يتركها أصحابها موصولة بالشاحن بشكل مستمر، ما يؤدي إلى ملء البطارية وتفريغها بشكل سريع أثناء الاستعمال ، وبالتالي تلفها في وقت قصير.