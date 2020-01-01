اختبار أكبر طائرة كهربائية أمريكية صديقة للبيئة

وكالات / سما /

أجرت الولايات المتحدة الأمريكية، أول رحلة تجريبية لأكبر طائرة تجارية في العالم، مزودة بمحرك كهربائي، ولا تصدر ضوضاء.

وذكر موقع أخبار الطيران "فلايت غلوبل" أن شركة " AeroTec" التي تعمل على اختبار الطائرات واعتمادها، أكدت نجاح رحلة طائرة eCaravan، لافتا إلى أنها تعمل بمحرك كهربائي magni500.

وأشار الموقع إلى أن التجربة أجريت في مطار مقاطعة غراند الدولي، حينما أقلعت الطائرة الكهربائية الأمريكية بنجاح، في خطوة كبيرة ضمن جهود تطوير الطيران الكهربائي.

وقال معلقون يشاهدون الطائرة وهي تطير، إنها بالكاد تصدر أي ضوضاء، خاصة مع طائرة متابعة من طراز سيسنا التي كانت خلفها وحجمها أصغر بكثير، ولكنها تصدر صوتا عاليا بالمقارنة مع الطائرة الكهربائية الجديدة.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أقلعت الطائرة الكهربائية وصعدت إلى 2500 قدم، وانخفضت إلى 1000 قدم، ثم أمضت 25 دقيقة في الإبحار فوق منشأة المطار الكبيرة.