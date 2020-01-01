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المقاتل النمساوي ويلهلم يعلن زواجه على الطريقة الإسلامية (صور وفيديو )

الأحد 31 مايو 2020 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
المقاتل النمساوي ويلهلم يعلن زواجه على الطريقة الإسلامية (صور وفيديو )


وكالات

أعلن النمساوي ويلهلم أوت ، مقاتل الفنون القتالية المختلطة، أمس السبت، أنه تزوج على الطريقة الإسلامية في أحد المراكز الإسلامية بالنمسا.

ونشر أوت، صورة مع زوجته من حفل زفافهما وعلق: "يوم رائع آخر. بعد رمضان، اليوم (أمس) أقيم حفل زفافنا في أحد المراكز الإسلامية بالنمسا.. لا أستطيع التعبير (عن سعادتي) بالكلمات. شكرا لكم جميعا".

وأشار أوت، إلى أن أحد المراكز الإسلامية، منحه بصحبة زوجته، رحلة إلى العمرة، كهدية بمناسبة زفافهما. 

وكان المقاتل، البالغ 37 عاما، أعلن إسلامه خلال فترة الحجر الصحي، حيث قال إن الحجر أتاح له الكثير من الوقت للتدقيق في الدين الإسلامي بشكل كبير، وتوصل أخيرا إلى رغبته في الإعلان عن إسلامه للجميع.

وطالب أيضا بمناداته باسم "خالد" بدلا من ويلهلم. 

#مقاتل نمساوي #اسلام #زواج
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