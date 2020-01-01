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الاحتلال يخطر بهدم خمسة مساكن ومبنى مجلس قروي بيرين شرق يطا

الأحد 31 مايو 2020 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، بهدم مبنى مجلس قروي بيرين، وخمس غرف سكنية في منطقة بيرين شرق يطا، جنوب الخليل.

وقال مسؤول لجان الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد العمور ، إن قوات الاحتلال، داهمت منطقة بيرين شمال شرق يطا جنوب الخليل، وأخطرت بهدم مبنى المجلس القروي، وخمسة مساكن من الطوب والصفيح وبركسات لغايات السكن، تعود ملكيتها للمواطنين محمود إبراهيم عوض برقان ونجله سامر، وعطا نعيم برقان، وبشير عبد الغني برقان، ونور عبد الرحمن عبد الغني برقان.

وطالب منسق اللجان الشعبية في جنوب الضفة راتب الجبور، المؤسسات المحلية والدولية، بضرورة العمل على ابطال قرارات الهدم والتهجير التي تنتهجها سلطات الاحتلال في المسافر الشرقية ليطا، والتي تهدف لتهجير السكان من أراضيهم وتمكين المستوطنين منها.

 
#الاحتلال #يطا

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