بدءا من منتصف الليلة القادمة: ارتفاع في أسعار الوقود

القدس المحتلة / سما /

ترتفع أسعار المحروقات في محطات الوقود في اسرائيل ، بعد منتصف الليلة المقبلة، ومطلع الأول من شهر حزيران/ يونيو، بنحو نصف شيقل لليتر الواحد، وذلك في أعقاب ارتفاع أسعار النفط والوقود في الأسواق العالمية.

وسيبلغ سعر ليتر البنزين الواحد من نوع 95 أوكتان بواسطة الخدمة الذاتية 5 شواقل و21 أغورة.

وتلزم الخدمة العادية المستهلك بإضافة 21 أغورة لقاء كل ليتر واحد من البنزين عند تعبئة الوقود على يد العاملين في محطات الوقود.

ومما يذكر أن أسعار الوقود شهدت انخفاضا في العالم واسرائيل ، منذ عدة أشهر، متأثرة بتداعيات جائحة كورونا وانعكاساتها السلبية على سوق المحروقات وقلة الطلب.