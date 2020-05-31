غزة: إعادة فتح دور الحضانات ضمن إجراءات وقائية

غزة / سما /

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، عن إعادة فتح دور الحضانات المرخصة في قطاع غزة، وذلك بعد قرار إغلاق دام شهرين بسبب إعلان حالة الطوارئ لمكافحة جائحة كورونا.

وأكدت مدير عام الأسرة والطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية منى العجلة اليوم الأحد، أن قرار إعادة فتح دور الحضانات جاء بعد توافق مع وزارة الصحة على الاجراءات والسياسات التي ينبغي اتباعها من أجل ضمان سلامة الأطفال والمربيات.

وستقوم طواقم الوزارة المختصة بالمتابعة والاشراف المستمر على دور الحضانة من أجل التأكد من التزامها بالإجراءات المطلوبة.

ودعت العجلة جميع أصحاب الحضانات لزيارة مقر الوزارة للتوقيع على تعهد بالالتزام بالإجراءات المنصوص، وذلك بدءاً من اليوم الأحد الموافق 31/5/2020م.