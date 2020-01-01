بلدية غزة تناقش مع أهالي أبراج السعادة بتل الهوا مشروع تطوير المنطقة

غزة / سما /

ناقشت بلدية غزة مع أهالي أبراج السعادة بمنطقة تل الهوا جنوب غرب المدينة مشروع تطوير منطقة الأبراج الذي تنوي بلدية غزة تنفيذه قريباً، وسبل مساهمة المواطنين في تعزيز خدمات البلدية وتطويرها من خلال الالتزام بدفع فاتورة الخدمات الشهرية .

جاء ذلك خلال لقاء عقد في منطقة أبراج السعادة حضره عن البلدية؛ أعضاء المجلس البلدي، مصطفى قزعاط، وم. هاشم سكيك، وتامر الريس، والمكلف بدائرة العلاقات العامة والإعلام م. حسين عودة، ولفيف من أهالي وسكان أبراج السعادة .

وناقش الحضور أيضاً قضايا عدة منها؛ مشروع تطوير مربع الأبراج، وسوق الخضار في منطقة تل الهوى، وسبل مساهمة السكان في دفع المستحقات وفاتورة الخدمات للبلدية، والتسهيلات التي تقدمها البلدية للمواطنين في مجال دفع فاتورة الخدمات، بالإضافة إلى قضايا خدماتية أخرى .

وأكد أعضاء المجلس البلدي في مداخلاتهم على أن بلدية غزة لن تدخر جهداً في تنفيذ المشاريع الخدماتية في كافة مناطق المدينة، وتقديم التسهيلات للمواطنين، وأهمية التزام المواطنين المقتدرين بسداد المستحقات التي عليهم للبلدية بهدف تمكين البلدية من الاستمرار في تقديم خدماتها المختلفة للمواطنين

واتفق الحضور على تعزيز التواصل بين البلدية وأهالي المنطقة خلال تنفيذ المشروع، وإطلاع المواطنين على التسهيلات التي تقدمها البلدية من خلال الرسائلsms ، وتسهيل مهام المواطنين الذي يسددون فواتيرهم الشهرية .