رئيس مجلس الأمن القومي: على الجيش الإسرائيلي الاستعداد لانتفاضة ثالثة بالضفة

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس مجلس الامن القومي الإسرائيلي السابق، اللواء احتياط يعكوف عامي درور، إن "على الجيش الإسرائيلي، أن يستعد لاندلاع انتفاضة ثالثة بالضفة الغربية".



ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الأحد، عن درور قوله: "بعد وقف التنسيق الأمني، وعشية ضم مستوطنات الضفة للسيادة الإسرائيلية، يجب أن يستعد الجيش لانتفاضة ثالثة بالضفة".



وأضاف درور: "بعد الإعلان عن ضم مناطق ومستوطنات بالضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، الأوضاع ستصبح قابلة للانفجار بالمناطق الفلسطينية".



وتابع درور: "أن 90% من إحباط العمليات الأمنية بالضفة الغربية، كان بفضل الجيش والشاباك، وبعد وقف التنسيق الأمني، ستكون الأوضاع صعبة بالضفة".



وختم درور بالقول: "على الجيش أن يكون مستعدا لأن يعمل بالضفة الغربية، وفقا للقرارات السياسية المتعلقة بضم مناطق ومستوطنات الضفة للسيادة الإسرائيلية".