كاتب سعودي شتم ابن علوي ودعا لتحرير الأحواز ونسيان فلسطين

وكالات

أثار الكاتب السعودي محمد آل الشيخ جدلا واسعا، بتغريدتين شتم في الأولى وزير خارجية سلطنة عمان، يوسف بن علوي، ودعا في الثانية إلى العمل على تحرير "الأحواز" وتجاهل فلسطين.

وفي أعقاب تداول حسابات سعودية تسجيلا منسوبا لابن علوي، والزعيم الليبي السابق معمر القذافي يستهدف السعودية، غرّد آل الشيخ: "الكويتي عبدالله النفيسي قال له روحاني يوما ما: الساحل الغربي للخليج بجميع دوله ابتداء من الكويت وحتى عُمان هو أراض فارسية محتلة سنستعيدها يوما ما".

وعلّق آل الشيخ: "يبدو أن السلتوح ابن علوي رأس الحربة في المشروع". وسلتوح تشير إلى الرجل "التافه، والفاشل" ويستخدمها البعض في الإشارة إلى "التشرد والضياع".

وفي تغريدة أخرى، قال آل الشيخ: "هل تعلم أن الأحواز العربية السليبة والمحتلة من إيران مساحتها 160 ألف كيلومتر مربع، وتمتد من المحمرة وحتى بندر عباس، أي أن مساحتها 8 أضعاف مساحة فلسطين".

وأضاف: "هي لنا أهم وأقرب من فلسطين فلماذا نهمل العمل على تحريرها وننشغل بفلسطين؟".

وأثارت تغريدتا آل الشيخ جدلا واسعا، إذ شن ناشطون هجوما عنيفا عليه، متهمينه بالسعي إلى نشر الفتنة بين الشعوب العربية.