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الكشف عن قيمة مكافأة بطل الكأس

الأحد 31 مايو 2020 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن قيمة مكافأة بطل الكأس


غزة / سما /

كشف عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة, عن قيمة مكافأة بطل كأس قطاع غزة هذا الموسم.

وأكد هنية أن حامل لقب كأس غزة 2020 سيحصل على مبلغ 3000 دولار, متمنيا التوفيق لجميع الأندية المتبقية في المسابقة.

ومن المقرر أن تستكمل البطولة يوم التاسع عشر من يونيو المقبل, بمباراتي شباب رفح واتحاد خانيونس على ملعب الدرة في دير البلح بالمنطقة الوسطى, واتحاد الشجاعية مع الصداقة على ملعب فلسطين بغزة.

ويلعب في العشرين منه, شباب خانيونس مع نماء على ملعب الدرة, والهلال مع غزة الرياضي على ملعب فلسطين.

#كأس غزة

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