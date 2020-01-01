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في الذكرى العاشرة لمجزرة مرمرة.. حماس تدعو لتفعيل التضامن مع غزة

الأحد 31 مايو 2020 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
في الذكرى العاشرة لمجزرة مرمرة.. حماس تدعو لتفعيل التضامن مع غزة


غزة / سما /

دعت حركة حماس، اليوم الأحد، إلى تفعيل حملات التضامن مع الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، ومطالبة المجتمع الدولي وكل أحرار العالم بالضغط على الاحتلال لرفع الحصار.

جاء ذلك في الذكرى العاشرة لمجزرة سفينة مرمرة التي ارتكبها الاحتلال بحق المتضامنين الأتراك، الذين قتلهم وهم يحاولون كسر الحصار عن الشعب الفلسطيني.

وقال الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع في تصريح وزعته الحركة، "إن مجزرة سفينة مرمرة كشفت الوجه القبيح والأسود لقادة الاحتلال المجرمين الذين ارتكبوا جرائم حرب بحق المتضامنين الأتراك والشعب الفلسطيني، وهو ما يتطلب محاكمتهم وتقديمهم للمحاكم الدولية".

وحيا القانوع "شهداء وجرحى مجزرة سفينة مرمرة"، مقدرًا تضحيات عوائلهم.

وأضاف "أن ذكراهم ستبقى حاضرة في قلوب شعبنا الفلسطيني وكل أحرار العالم، وأن رسالة الدعم والوفاء لشعبنا التي رسمها المتضامنون الأتراك بدمائهم الزكية لن تسقط من ذاكرة شعبنا".

وأشار إلى أن قطاع غزة ما زال يعاني أوضاعًا إنسانية صعبة وحصارًا ظالمًا منذ ما يزيد على 14 عامًا.

#حماس #مرمرة #تركيا #غزة

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