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3 رحلات جوية لنتنياهو كلفت إسرائيل 5.6 مليون شيكل

الأحد 31 مايو 2020 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
3 رحلات جوية لنتنياهو كلفت إسرائيل 5.6 مليون شيكل


القدس المحتلة / سما /

 كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت، الأحد، عن أن تكلفة سفر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لثلاث مناطق مختلفة قبل جولة الانتخابات الثانية في إسرائيل، كلفت الخزينة الإسرائيلية 5.6 مليون شيكل.

وسافر نتنياهو إلى كييف، ولندن، وسوتشي، ولم تخضع تلك الرحلات للمشورة القانونية كما هو مطلوب، ولكنها جرت بعلم الحكومة، حيث اتهم معارضون نتنياهو آنذاك، أنه قام بتلك الرحلات ضمن حملته الانتخابية.

وبعد التماس قدم من حركة جودة الحكومة إلى محكمة القدس الإسرائيلية، سمح بنشر تلك المعلومات.

وكلفت رحلة نتنياهو إلى كييف في أغسطس/ آب لمدة 3 أيام، 1.9 مليون شيكل. فيما كلفت الرحلة الثانية في سبتمبر/ أيلول، إلى لندن والتي استغرقت يومين وتخللها اجتماع لنصف ساعة فقط مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مبلغ 2.6 مليون شيكل، في حين كلفت الرحلة الثالثة في نفس الشهر، إلى سوتشي والتي استمرت يومين، مبلغ 1.1 مليون شيكل.

واعتبر مكتب نتنياهو أن تكاليف الرحلات الثلاث، لا تتجاوز المبالغ المقبولة، وأن إسرائيل تعيش في حالة ازدهار سياسي غير مسبوق بفضل الزيارات الرسمية التي يقوم بها نتنياهو.

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