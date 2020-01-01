برشلونة يرسم الخطة البديلة لصفقة بيانيتش

وكالات / سما /

باتت صفقة انتقال ميراليم بيانيتش إلى نادي برشلونة، مهددة بالفشل، في ظل رغبات يوفنتوس المبالغ فيها، والتي كان آخرها الحصول على أنسو فاتي وكليمون لونجليه مقابل التخلي عن النجم البوسني.

ويُعتبر بيانيتش أولوية لبرشلونة هذا الصيف، إلا أن العملية تواجه بعض الصعوبات، في ظل عدم موافقة أرتور ميلو على الانتقال ليوفنتوس، ورفض البارسا التفريط في أنسو فاتي وكليمون لونجليه.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن بيانيتش هو الهدف الرئيسي لبرشلونة لتعزيز خط وسطه في الميركاتو الصيفي، لكن في حالة الفشل في ضمه، سيتجه للخطة البديلة المتمثلة في فابيان رويز، لاعب نابولي.

وأوضحت نفس الصحيفة، أن فابيان رويز لا يزال على قائمة اهتمامات برشلونة، وإذا لم يتم التوصل لاتفاق مع يوفنتوس، فإن لاعب نابولي هو الخيار المفضل لكيكي سيتيين، مدرب البارسا، خاصة وأنه يعرفه جيداً، عندما تولى تدريبه في ريال بيتيس.

ويبذل نابولي قصارى جهده خلال هذه الفترة تمديد عقد رويز من 2023 إلى 2025، وإذ لم يتمكن من ذلك سيطلب أوريليو دي لورينتيس، رئيس النادي، 60 مليون يورو لبيعه هذا الصيف.

ومن الممكن أن يعرض برشلونة على نابولي بعض اللاعبين، مقابل التخلي عن فابيان رويز، ويُعد جونيور فيربو وكارليس ألينيا أبرز المرشحين للدخول في هذه الصفقة.