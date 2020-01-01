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"جمعية الخدمة العامة" تعلن عن تنفيذ رزمة مشاريع صحية وإغاثية بغزة

الأحد 31 مايو 2020 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"جمعية الخدمة العامة" تعلن عن تنفيذ رزمة مشاريع صحية وإغاثية بغزة


غزة / سما /

أعلنت جمعية الخدمة العامة ومجموعة مستشفياتها عن تنفيذ عدة مشاريع صحية وإغاثية خلال شهر رمضان المبارك و عيد الفطر السعيد للمرضى من الأسر الفقيرة ، وذلك بتمويل كريم من جمعية الإغاثة الطبية الدوليةMEDICS Worldwide وبالتعاون مع smart171 و knrp.

و شملت الرزمة عدة مشاريع متنوعة 

كتوزيع أجهزة التبخيرة. وتوزيع الطرود الطبية لمكافحة كورونا وتوفير النظارات الطبية والسلة الرمضانية وافطار أسر المرضى الفقراء.

وقال مدير عام جمعية الخدمة العامة ومجموعة مستشفياتها أ. عوني العكلوك إن هذا المشروع يأتي لمساعدة أهالي قطاع غزة في ظل ما يعانيه من أزمة صحية متفاقمة جراء نقص الأدوية والاحتياجات الطبية.

وأضاف "العكلوك " استفاد من هذه المشاريع المئات من عائلات المرضى الفقراء والأسر المحتاجة في القطاع وذلك وفق معايير الحالة الاجتماعية التي أقرتها اللجنة، وبما يُعزز صمود الشعب الفلسطيني في غزة، والذي يتزامن مع جائحة فايروس كورونا".

 وقدم "العكلوك" جزيل الشكر لهذه المؤسسات المانحة لوقفتها الجادة والمسئولة تجاه شعبنا الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة منذ ١٤ عاما.

#مستشفى الخدمة العامة

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