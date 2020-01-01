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منزل رياض محرز يتعرض للسرقة في مانشستر

الأحد 31 مايو 2020 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منزل رياض محرز يتعرض للسرقة في مانشستر


وكالات / سما /

تعرض منزل النجم الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى السرقة في مدينة مانشستر الإنجليزية.

وبحسب تقرير صحيفة ذا صن البريطانية، فإن منزل محرز الفاخر تعرض للسرقة، وأقدم مُقتحمو المسكن على سرقة مُتعلقات تُقدر بقيمة تقارب  500 ألف جنيه إسترليني، حيث سرقوا أموالاً نقدية، وقُمصان كرة قدم نادرة، وأساور، وساعات.

وأشار تقرير الصحيفة الإنجليزية إلى أن أغلى المفقودات بعد واقعة السطو كانت ساعة تُقدر قيمتها بما يُساوي 230 ألف باوند، وكذلك ساعة فاخرة بقيمة 40 ألف باوند، وساعة إضافية وصلت قيمتها إلى 35 ألف باوند.

وذكر التقرير أن السارقين استولوا على أكثر من 50 ألف باوند نقداً، علاوة على أساور وقُمصان كرة قدم نادرة تقدر قيمتهم أكثر من 150 ألف باوند.

وأشار التقرير إلى أن محرز كان خارج المنزل حينما اقتحم السارقون منزله واستيلائهم على المسروقات المُشار إليها.

وفي تعليقها قال المُتحدث باسم شرطة مانشستر بأنه في حدود الساعة الخامسة مساءً من يوم الجمعة الموافق 24 إبريل، فإن الشرطة تلقت تقارير عن تعرض أربعة منازل متفرقة للسطور في مركز المدينة.

#رياض محرز #مانشستر سيتي

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