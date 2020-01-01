إنتر ميلان يتوصل إلى اتفاق لضم بديل لاوتارو مارتينيز

وكالات / سما /

توصل نادي إنتر ميلان الإيطالي إلى اتفاق يضم بموجبه النجم الفرنسي أليكساندر لاكازيت مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

و يستعد الإنتر للحياة بدون المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الموسم القادم على أن يكون لاكازيت هو بديله في كتيبة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

و أوضحت صحيفة سبورت الإسبانية مساء السبت نقلاً عن يومية ليكيب الفرنسية أن الإنتر قد يكون نجح في حسم صفقة بديل لاوتارو استعداداً لرحيله إلى برشلونة الإسباني.

و أفادت سبورت بأن الاتفاق بين لاكازيت وإنتر ميلان قد تم بعد استسلام النيراتزوري لفكرة رحيل لاوتارو ، و الاتفاق على بيع عقد ماورو إيكاردي بصفة نهائية لباريس سان جيرمان الفرنسي.

و يتحمس لاكازيت لفكرة الرحيل عن أرسنال والاتجاه للعب في الدوري الإيطالي بألوان إنتر لخوض تحديات رياضية أكبر في مسيرته الكروية.

بدوره يرى المدرب كونتي في الفرنسي البديل المثالي للاوتارو بسبب طريقة لعبه فضلاً عن امتلاك اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً خبرة كبيرة في الملاعب.