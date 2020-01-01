  1. الرئيسية
  2. الرياضة

إنتر ميلان يتوصل إلى اتفاق لضم بديل لاوتارو مارتينيز

الأحد 31 مايو 2020 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إنتر ميلان يتوصل إلى اتفاق لضم بديل لاوتارو مارتينيز


وكالات / سما /

توصل نادي إنتر ميلان الإيطالي إلى اتفاق يضم بموجبه النجم الفرنسي أليكساندر لاكازيت مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

و يستعد الإنتر للحياة بدون المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الموسم القادم على أن يكون لاكازيت هو بديله في كتيبة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

و أوضحت صحيفة سبورت الإسبانية مساء السبت نقلاً عن يومية ليكيب الفرنسية أن الإنتر قد يكون نجح في حسم صفقة بديل لاوتارو استعداداً لرحيله إلى برشلونة الإسباني.

و أفادت سبورت بأن الاتفاق بين لاكازيت وإنتر ميلان قد تم بعد استسلام النيراتزوري لفكرة رحيل لاوتارو ، و الاتفاق على بيع عقد ماورو إيكاردي بصفة نهائية لباريس سان جيرمان الفرنسي.

و يتحمس لاكازيت لفكرة الرحيل عن أرسنال والاتجاه للعب في الدوري الإيطالي بألوان إنتر لخوض تحديات رياضية أكبر في مسيرته الكروية.

بدوره يرى المدرب كونتي في الفرنسي البديل المثالي للاوتارو بسبب طريقة لعبه فضلاً عن امتلاك اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً خبرة كبيرة في الملاعب.

#إنتر ميلان #لاوتارو مارتينيز

الأكثر قراءة اليوم

معاريف : رئيس الموساد اجتمع سرا بقيادات مصرية بالقاهرة وهذا ماتم بحثه ..

"الأونروا" تصدر توضيحاً بشأن توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة

تصاعد الاحتجاجات في أمريكيا.. ترمب يهاجم المتظاهرين واعتقال المئات منهم

بوادر خلاف بين الليكود وأزرق - أبيض بشأن ضم الأراضي الفلسطينية

التحقيقات الاولية بشأن اعدام الشهيد الحلاق: "أحد قتلته استمر بإطلاق النار رغم تلقيه أمرا بالتوقف"

نتنياهو يعلق على الارتفاع الحاد في اعداد اصابات كورونا في اسرائيل: "الجمر لا يزال يشتعل"

تطوّر جديد في مسألة عقار هيدروكسي كلوروكين وانتقادات لدراسة مجلة "ذي لانسيت"

الأخبار الرئيسية

وزير اسرائيلي : قد يتم تاجيل تاريخ فرض السيادة

قلقيلية : تسجيل إصابة جديدة بفايروس كورونا

8201824102335851

الجيش الإسرائيلي يستعد للحرب وسط مخاوف من نتائج "مخزية"

860x484 (1)

بعد إغلاق دام نحو 70 يومًا.. إعادة فتح أبواب المسجد الأقصى

5

واللا: الحملة ضد صفحة المنسق عدوانية ومثيرة للقلق وتعمق الصدع مع السلطة الفلسطينية