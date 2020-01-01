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فيديو.. بايرن ميونخ يفترس دوسلدورف ويعزز صدارته

الأحد 31 مايو 2020 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. بايرن ميونخ يفترس دوسلدورف ويعزز صدارته


وكالات / سما /

افترس بايرن ميونخ ضيفه فورتونا دوسلدورف بخماسية دون رد مساء السبت في اللقاء الذي جمع الفريقين لحساب مباريات الأسبوع التاسع والعشرين من الدوري الألماني.

و تمكن الفريق البافاري من الابتعاد في صدارة جدول ترتيب البوندسليجا مستفيداً من الفوز العريض على ضيوف أليانز أرينا، حيث وصل رجال المدرب هانز فليك للنقطة 67 ليصبح الفارق عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند 10 نقاط كاملة بشكل مؤقت.

البايرن سعى لتسجيل الهدف الأول بشكل مبكر في شباك الضيوف و كان له ما أراد عندما دون ماتياس يورجينسين هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 15.

و بعد فترة زمنية مماثلة، تمكن الفرنسي بينيامين بافار من مضاعفة النتيجة بتسجيل الهدف الثاني للعملاق البافاري عند حدود الدقيقة 29.

و وضع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي بصمته في الشباك مسجلاً الهدف الثالث لفريقه قبل نهاية الوقت الأصلي للفترة الأولى بدقيقتين فقط.

المد الهجومي للبايرن استمر ليسفر عن هدف رابع بعدما كرر ليفاندوفيسكي زيارته للشباك بهدف في الدقيقة 50 ، و ما هي إلا دقيقتين فقط حتى اختتم الشاب ألفونسو ديفيز مهرجان الأهداف بالتوقيع على الخامس في شباك الضيوف.

#بايرن ميونخ #دوسلدورف #الدوري الالماني

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