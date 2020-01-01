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الإحصاء: انخفاض أسعار المنتج خلال نيسان

الأحد 31 مايو 2020 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإحصاء: انخفاض أسعار المنتج خلال نيسان


رام الله / سما /

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج انخفاضاً مقداره 0.55% خلال شهر نيسان 2020 مقارنة مع شهر آذار 2020، حيث بلغ الرقم القياسي العام 95.35 خلال شهر نيسان 2020 مقارنة بـ 95.87 خلال شهر آذار 2020 (سنة الأساس 2018 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً

وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.61%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 95.25 خلال شهر نيسان 2020 مقارنة ﺒ 95.83 خلال شهر آذار 2020 (سنة الأساس 2018 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة

وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.02%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 96.24 خلال شهر نيسان 2020 مقارنة بـ 96.23 خلال شهر آذار 2020 (سنة الأساس 2018 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية

وسجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 1.27%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.33% من سلة المنتج.

كما سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً مقداره 1.24%، والتي تشكل أهميتها النسبية 32.14% من سلة المنتج، وذلك لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بمقدار 8.16%، وأسعار السلع ضمن نشاط الانتاج الحيواني بمقدار 3.37%، حيث بلغ متوسط سعر ماعز بلدي - حي 25.78 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الدجاج اللاحم 8.46 شيقل/كغم، على الرغم من ارتفاع سعر البيض الطازج – حجم 2 كغم – حيث بلغ بالمتوسط 12.27 شيقل/كرتونة، بينما ارتفعت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بنسبة 0.86%، وذلك لارتفاع أسعار الليمون الأصفر ضمن هذا النشاط حيث بلغ بالمتوسط 2.61 شيقل/كغم.

وشهدت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.08%، والتي تشكل أهميتها النسبية 55.59% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بمقدار 2.37%، وأسعار صناعة المشروبات بمقدار 1.38%، وأسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب، والنشا ومنتجات النشا بمقدار 1.20%، وأسعار السلع ضمن نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بمقدار 1.12%، على الرغم من ارتفاع أسعار صناعة منتجات المخابز بنسبة 1.28%، وأسعار السلع ضمن نشاط تجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 0.55%.

فيما سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 0.17% خلال شهر آذار 2020، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.26% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 0.10%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.69% من سلة المنتج.

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