  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الأحد 31 مايو 2020 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية


رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الأحد، في عناوينها جريمة اعدام الاحتلال لشاب مقدسي من ذوي الاحتياجات الخاصة عند باب الأسباط في القدس المحتلة.

كما أبرزت الصحف الثلاث، خبر تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا بمحافظة قلقيلية.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

 "القدس":

  • استشهاد مقدسي من ذوي الاحتياجات الخاصة وعائلته تؤكد أنه كان بالإمكان تفادي الجريمة

  • الرئاسة: ندعم حق الصين في بسط سيادتها على كامل أراضيها

  • هدم منزلين في القدس واعتداءات واصابات بالخليل وقلقيلية وجنين

  • بدء امتحان الثانوية العامة في ظل اجراءات استثنائية فرضها كورونا

  • اصابة جديدة بكورونا في قلقيلية

  • الاصابات تتجاوز 6 ملايين و369.128 وفاة بكورونا

 "الحياة الجديدة":

  • الرئاسة: ندعم حق الصين في الحفاظ على وحدة أراضيها وحقها في بسط سيادتها على كامل أراضيها

  • اشتية يفتتح امتحانات الثانوية العامة: سنربح معركة الضم كما ربحنا معركة بوابات الأقصى وغيرها

  • الاحتلال يعدم شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة قرب باب الاسباط في القدس

  • البلديات والفعاليات الشعبية والاقتصادية: ملتزمون بعدم التعامل مع الاحتلال تطبيقا لقرارات القيادة

  • روسيا: قرار ترمب قطع العلاقات مع منظمة الصحة العالمية ضربة لأسس التعاون القانونية الدولية

 "الأيام":

  • جريمة باب الأسباط: جنود الاحتلال يقتلون شابا مقدسيا من ذوي الاحتياجات الخاصة

  • الرئاسة: فلسطين تدعم حق الصين ببسط سيادتها على كامل أراضيها

  • إصابات خلال مواجهات واعتداءات الاحتلال ومستوطنون ينفذون عمليات عنف وعربدة بالخليل

  • إصابة جديدة بكورونا في محافظة قلقيلية و4 وفيات و29 إصابة في صفوف الجاليات

  • نحو 79 ألف طالب يؤدون امتحانات "التوجيهي" بشكل طبيعي مع التزام برزمة تدابير احترازية

  • كورونا يواصل انتشاره مع استمرار رفع تدابير الاغلاق: وفاة نحو 369 ألف شخص وأكثر من 6 ملايين اصابة

#الصحف الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

معاريف : رئيس الموساد اجتمع سرا بقيادات مصرية بالقاهرة وهذا ماتم بحثه ..

"الأونروا" تصدر توضيحاً بشأن توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة

فيديو ينشر لأول مرة منذ 15 عاما... قاسم سليماني ورئيس برلمان إيران يبكيان بحرقة

تصاعد الاحتجاجات في أمريكيا.. ترمب يهاجم المتظاهرين واعتقال المئات منهم

بوادر خلاف بين الليكود وأزرق - أبيض بشأن ضم الأراضي الفلسطينية

التحقيقات الاولية بشأن اعدام الشهيد الحلاق: "أحد قتلته استمر بإطلاق النار رغم تلقيه أمرا بالتوقف"

نتنياهو يعلق على الارتفاع الحاد في اعداد اصابات كورونا في اسرائيل: "الجمر لا يزال يشتعل"

الأخبار الرئيسية

وزير اسرائيلي : قد يتم تاجيل تاريخ فرض السيادة

قلقيلية : تسجيل إصابة جديدة بفايروس كورونا

8201824102335851

الجيش الإسرائيلي يستعد للحرب وسط مخاوف من نتائج "مخزية"

860x484 (1)

بعد إغلاق دام نحو 70 يومًا.. إعادة فتح أبواب المسجد الأقصى

5

واللا: الحملة ضد صفحة المنسق عدوانية ومثيرة للقلق وتعمق الصدع مع السلطة الفلسطينية