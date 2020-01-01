رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الأحد، في عناوينها جريمة اعدام الاحتلال لشاب مقدسي من ذوي الاحتياجات الخاصة عند باب الأسباط في القدس المحتلة.

كما أبرزت الصحف الثلاث، خبر تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا بمحافظة قلقيلية.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

"القدس":

استشهاد مقدسي من ذوي الاحتياجات الخاصة وعائلته تؤكد أنه كان بالإمكان تفادي الجريمة

الرئاسة: ندعم حق الصين في بسط سيادتها على كامل أراضيها

هدم منزلين في القدس واعتداءات واصابات بالخليل وقلقيلية وجنين

بدء امتحان الثانوية العامة في ظل اجراءات استثنائية فرضها كورونا

اصابة جديدة بكورونا في قلقيلية

الاصابات تتجاوز 6 ملايين و369.128 وفاة بكورونا

"الحياة الجديدة":

الرئاسة: ندعم حق الصين في الحفاظ على وحدة أراضيها وحقها في بسط سيادتها على كامل أراضيها

اشتية يفتتح امتحانات الثانوية العامة: سنربح معركة الضم كما ربحنا معركة بوابات الأقصى وغيرها

الاحتلال يعدم شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة قرب باب الاسباط في القدس

البلديات والفعاليات الشعبية والاقتصادية: ملتزمون بعدم التعامل مع الاحتلال تطبيقا لقرارات القيادة

روسيا: قرار ترمب قطع العلاقات مع منظمة الصحة العالمية ضربة لأسس التعاون القانونية الدولية

"الأيام":