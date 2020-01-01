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ترامب: أعمال الشغب يصنعها "لصوص وفوضويين"

الأحد 31 مايو 2020 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: أعمال الشغب يصنعها "لصوص وفوضويين"


وكالات

تجددت مساء السبت مظاهرات احتجاجية، وأعمال شغب في عدد من المدن الأمريكية على خلفية مقتل المواطن جورج فلويد من أصول أفريقية على يد عناصر شرطة في مينيابوليس.

  وخرج مساء السبت مئات المتظاهرين للاحتجاج في كل من مينيابوليس ولوس أنجلوس ونيويورك وواشنطن وعدد من المدن الأخرى.

وأكدت الشرطة في مدينة نيويورك أنها ألقت القبض على بعض المتظاهرين، كما احتجزت الشرطة في مدينة تالاهاسي بولاية فلوريدا سائق حاول خرق صفوف المتظاهرين بشاحنته مؤكدة عدم إصابة أحد خلال الحادث.

وندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، بأعمال الشغب التي شهدتها مينابوليس ليل الجمعة، بعد مقتل جورج فلويد بأيدي الشرطة، معتبرا أن ما شهدته هذه المدينة هو من صنع "لصوص وفوضويين".

وقال  ترامب إن الجيش يمكنه نشر قوات في منيابوليس "بسرعة كبيرة" للرد على الاحتجاجات العنيفة في أعقاب مقتل رجل أسود أعزل على يد أحد أفراد الشرطة في المدينة.

وأشعل مقتل جورج فلويد في منيابوليس احتجاجات في عدد من المدن الأمريكية تحول بعضها إلى أحداث عنف. واستدعى حاكم ولاية مينيسوتا الحرس الوطني للولاية بعد أربع ليال من المواجهات في منيابوليس في إجراء لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

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