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75 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى واعتقال 6 مواطنين

الأحد 31 مايو 2020 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
75 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى واعتقال 6 مواطنين


القدس المحتلة / سما /

اقتحم 75 مستوطنًا، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال، وذلك بعد ساعات من افتتاحه أمام المصلين بعد إغلاق دام نحو 70 يومًا بفعل انتشار فيروس كورونا.

وكانت جماعات يهودية متطرفة قد دعت، يوم أمس السبت، إلى اقتحام الأقصى بأعداد كبيرة.

وفي سياق آخر اعتقل الاحتلال مراسلة قناة الجزيرة سندس عويس، والمرابطة المقدسية رائدة سعيد وقد قرر ابعادها عن المسجد الأقصى.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مدير نادي الأسير في القدس ناصر قوس، وأحد نشطاء حركة فتح عبادة نجيب وذلك إلى جانب المواطنين إيهاب أبو اسنينة ولؤي جابر.

#المسجد الاقصى #اقتحام #مستوطنون

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