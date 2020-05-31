أسعار الدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة اليوم

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جاءت أسعار الأسماك والدواجن واللحوم الطازجة في أسواق قطاع غزة اليوم الأحد 31/05/2020 على النحو التالي:

اللحوم:

العجل: 36 شيكل

بتلو: 40 شيكل

الضاني: 45 – 50 شيكل

القعود: 38 شيكل

الدواجن:

طبق البيض:

الوزن الكبير: 10 شيكل

الوزن الوسط: 9 شيكل

الوزن الصغير: 8 شيكل

الدجاج: 10 – 11 شيكل

صدر: 25 شيكل

فخد: 12 شيكل

جناح: 9 شيكل

كبدة: 16 شيكل

الأسماك الطازجة:

فريدي عملاق: 1ك = 40 شيكل

فريدي صغير: 1ك = 15 – 18 شيكل

فريدي وسط: 1ك = 25 شيكل

سردينة: 12 شيكل

مليطة: 25 شيكل

سويسي: 33 شيكل

دنيس (برك): 40 شيكل

طرخون: 27 شيكل

حباري: 20 شيكل

غمبري وسط: 35 شيكل