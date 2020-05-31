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شاهد .. افتتاح المسجد النبوي بعد إغلاق طويل

الأحد 31 مايو 2020 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. افتتاح المسجد النبوي بعد إغلاق طويل


وكالات

فتحت السعودية فجر الأحد أبواب المسجد النبوي أمام المصلين بعد فترة إغلاق دامت 74 يوما على خلفية جائحة كورونا. 

ونشرت رئاسة شؤون المسجد النبوي على حسابها في "تويتر" شريط فيديو وصورا لعملية الافتتاح.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين أعلنت، الجمعة الماضية، اعتماد خطة فتح المسجد النبوي، بعد موافقة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وكانت المملكة أغلقت المساجد وجمدت العمرة وفرضت حظر التجول في عدة مناطق من البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

#المسجد النبوي #السعودية #فيروس كورونا

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