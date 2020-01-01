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حزب غانتس لا يملك القدرة لوقف أو منع تطبيق السيادة على المستوطنات والأغوار

الأحد 31 مايو 2020 08:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حزب غانتس لا يملك القدرة لوقف أو منع تطبيق السيادة على المستوطنات والأغوار


القدس المحتلة / سما /

قال مسؤولون كبار في حزب أزرق - أبيض، اليوم الأحد، إن ليس لدى حزبهم داخل الكنيست الإسرائيلي أي قدرة على وقف أو منع تطبيق السيادة على المستوطنات بالضفة والأغوار.

ونقلت إذاعة كان العبرية، عن تلك المصادر قولها، إنه في حال قرر نتنياهو أن يذهب إلى النهاية في هذا الملف، فذلك سيكون قراره وبين يديه وليس لدى الحزب القدرة على وقفه.

وأعربت تلك المصادر عن أملها في أن يتم التوصل إلى خطوة متفق عليها بدعم واسع داخل الكنيست.

وقالت مصادر من الحزب أمس، إن هناك بوادرَ خلاف بشأن فرض السيادة وأنه يجب على نتنياهو الالتزام بما جاء في الاتفاق الائتلافي بهذا الشأن.

#غانتس #نتنياهو #ضم الضفة

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