  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجيش الإسرائيلي يستعد للحرب وسط مخاوف من نتائج "مخزية"

الأحد 31 مايو 2020 08:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يستعد للحرب وسط مخاوف من نتائج "مخزية"


القدس المحتلة / سما /

قال خبير عسكري إسرائيلي إن "التوجه الذي يقود الجيش الإسرائيلي، وعلى رأسهم رئيس الأركان أفيف كوخافي، بتحقيق انتصار عسكري حاسم بحد أدنى من الخسائر والدمار، يتطلب منه تحقيق قفزة كبيرة للأمام في 5 مجالات: قتال متكامل متعدد الأبعاد، تعزيز الوحدات البرية، إنتاج استخبارات موثوق بها، ابتكار في الأسلحة والأساليب الإلكترونية، وموقف جديد للحماية من التهديدات الصاروخية والجوية، بما في ذلك في مجال الليزر".


وأضاف رون بن يشاي في مقاله المطول بصحيفة "يديعوت أحرونوت"، ترجمته "عربي21"، أن "القتال متعدد الأبعاد يهدف لتنظيم وتجهيز الجيش الإسرائيلي، وتدريبه على أساليب قتالية مختلفة عن ما اعتاد عليه، بحيث يمكن لجميع الوحدات من جميع الأسلحة أن تعمل معا، وتنسق وتشترك في مهام مشتركة، وتساعد بعضها البعض، على ألا يكون ذلك بحالات استثنائية، بل وسيلة قتالية ومبدئية في عمليات الجيش الإسرائيلي".


وأشار بن يشاي، وثيق الصلة بكبار قادة الجيش والمنظومة الأمنية والعسكرية، إلى أن "كوخافي يهدف لتنسيق عمل الجيش، وتقسيمه وفقا للميزة النسبية لمنصة القتال، وظروف التضاريس، ويريد من قائد دبابات الجيش، وقائد مدافع الهاون، والطيار المقاتل، وقائد المدفعية، أن يتحدثوا جميعا مع بعضهم في المعركة، لتبادل الأهداف التي عثروا عليها، أو تلقوها من المخابرات، وتهاجمهم دون توقف، سواء في الجو أو على الأرض".


وأوضح بن يشاي، الذي غطى معظم الحروب الإسرائيلية في لبنان والأراضي الفلسطينية، أن "ذلك يشمل تشغيل الروبوتات الانتحارية، والأذرع الصغيرة لإنقاذ الجنود أثناء القتال بمنطقة مبنية، وتعمل مثل هذه الوحدة بالفعل، وتبتكر نفسها وأساليبها القتالية، صحيح أنه بعد بعض التمارين بدت النتائج واعدة، لكن الجيش مصمم ومركّز على مكافحة الجيوش الهجينة مثل حزب الله ومليشيات إيران وحماس والجهاد الإسلامي، والجمع بين حرب العصابات والأساليب غير النظامية بالوسائل العسكرية الحديثة والابتكار".


وأكد أن "الجيش يسعى لتصعيد وحدات المناورة الأرضية للسماح للكتائب والسرايا بإصابات خطيرة في العدو لفترة من الوقت، حتى عندما يختفون عن الأنظار، أو الانسحاب، والغرض من استخدام الأساليب المبتكرة التغلب على وسائل العدو، وإنتاج أهداف عالية الجودة باستخدام طرق مبتكرة، مثل الذكاء الاصطناعي، وإتلافها في دقائق، أو حتى ثوان، من خلال وسائل حركية بندقية أو قنبلة، أو تعطيل شبكة الحواسيب لدى العدو".


وأضاف أن "ذلك يهدف الحفاظ على جاهزية الحرب منذ اللحظة الأولى، وفي نفس الوقت تغيير قدرات الجيش، ويشمل التوازن بين الهجوم بنسبة 70%، والدفاع بنسبة 30%، فيما بدأت "إدارة الأهداف" المركزية للجيش بالاشتراك مع جميع الأسلحة بإجراء تغيير تنظيمي هام سيؤدي لتبسيط القتال بنسبة مئات في المئة، لتحقيق أهداف كبيرة، بجانب آلاف الأهداف عالية الجودة التي تمت إضافتها مؤخرا للبنك المستهدف للجيش".


وختم بالقول إن "كل ذلك سيتم من خلال الاستعانة بالجيوش "الفهدية" التي تعطي بعدا جديدا وأكثر أمانا للحرب البرية، والانتحاريين الصغارـ والروبوتات البرية التي ستجعل القتال في المناطق الحضرية، في غزة مثلا، أقل خطورة بكثير، وأكثر كفاءة وسرعة، والقدرة على التدمير السريع للأهداف من الجو والأرض، وآلاف الصواريخ الاعتراضية، لكن هذه الاستعدادات للمعركة القادمة لا تنفي وقوع نتائج مملة ومؤلمة، وربما مخزية".

#الجيش الإسرائيلي #حروب

الأكثر قراءة اليوم

معاريف : رئيس الموساد اجتمع سرا بقيادات مصرية بالقاهرة وهذا ماتم بحثه ..

"الأونروا" تصدر توضيحاً بشأن توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة

بعد تسمم طفل.. اقتصاد غزة تصدر بياناً حول منتجات مصانع الشيبس في القطاع

فيديو ينشر لأول مرة منذ 15 عاما... قاسم سليماني ورئيس برلمان إيران يبكيان بحرقة

تصاعد الاحتجاجات في أمريكيا.. ترمب يهاجم المتظاهرين واعتقال المئات منهم

بوادر خلاف بين الليكود وأزرق - أبيض بشأن ضم الأراضي الفلسطينية

التحقيقات الاولية بشأن اعدام الشهيد الحلاق: "أحد قتلته استمر بإطلاق النار رغم تلقيه أمرا بالتوقف"

الأخبار الرئيسية

860x484 (1)

بعد إغلاق دام نحو 70 يومًا.. إعادة فتح أبواب المسجد الأقصى

5

واللا: الحملة ضد صفحة المنسق عدوانية ومثيرة للقلق وتعمق الصدع مع السلطة الفلسطينية

نتنياهو يعلق على الارتفاع الحاد في اعداد اصابات كورونا في اسرائيل: "الجمر لا يزال يشتعل"

45

مخاوف من موجة ثانية لكورونا: إسرائيل تغلق المدراس التي سجلت إصابات

988

التحقيقات الاولية بشأن اعدام الشهيد الحلاق: "أحد قتلته استمر بإطلاق النار رغم تلقيه أمرا بالتوقف"