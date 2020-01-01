هدم أربعة منازل قيد الإنشاء في الطيرة

القدس المحتلة / سما /

هدمت جرافات السلطات الإسرائيلية فجر اليوم الأحد، أربعة منازل قيد الإنشاء في مدينة الطيرة، بذريعة البناء دون تراخيص.

واقتحمت قوات الشرطة المدينة وحاصرت 3 منازل قيد الإنشاء تعود ملكيتها لعائلة خفش، ومنعت من السكان التوافد إلى المنطقة، فيما شرعت الجرافات التابعة للجان التنظيم بهدم المنازل.

وسادت أجواء من الغضب في صفوف سكان المدينة، الذين أعربوا عن تذمرهم واستنكارهم لسياسة الهدم والتشريد، ووجهوا انتقادات شديدة اللهجة إلى الحكومة الإسرائيلية التي تتذرع في حالة الطوارئ لمنع تفشي فيروس كورونا، وفي المقابل تستغل هذه الأوضاع للتصعيد ضد العرب عبر هدم منازلهم وتشريدهم.

وأعرب السكان عن خشيتهم من مغبة أن تعود لجان التنظيم والبناء إلى سياسة هدم المنازل في البلدات العربية بشكل مكثف، وذلك في ظل الظروف السياسية التي تشهدها البلاد.