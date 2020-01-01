  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

هدم أربعة منازل قيد الإنشاء في الطيرة

الأحد 31 مايو 2020 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هدم أربعة منازل قيد الإنشاء في الطيرة


القدس المحتلة / سما /

هدمت جرافات السلطات الإسرائيلية فجر اليوم الأحد، أربعة منازل قيد الإنشاء في مدينة الطيرة، بذريعة البناء دون تراخيص.

واقتحمت قوات الشرطة المدينة وحاصرت 3 منازل قيد الإنشاء تعود ملكيتها لعائلة خفش، ومنعت من السكان التوافد إلى المنطقة، فيما شرعت الجرافات التابعة للجان التنظيم بهدم المنازل.

وسادت أجواء من الغضب في صفوف سكان المدينة، الذين أعربوا عن تذمرهم واستنكارهم لسياسة الهدم والتشريد، ووجهوا انتقادات شديدة اللهجة إلى الحكومة الإسرائيلية التي تتذرع في حالة الطوارئ لمنع تفشي فيروس كورونا، وفي المقابل تستغل هذه الأوضاع للتصعيد ضد العرب عبر هدم منازلهم وتشريدهم.

وأعرب السكان عن خشيتهم من مغبة أن تعود لجان التنظيم والبناء إلى سياسة هدم المنازل في البلدات العربية بشكل مكثف، وذلك في ظل الظروف السياسية التي تشهدها البلاد.

الأكثر قراءة اليوم

معاريف : رئيس الموساد اجتمع سرا بقيادات مصرية بالقاهرة وهذا ماتم بحثه ..

"الأونروا" تصدر توضيحاً بشأن توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة

بعد تسمم طفل.. اقتصاد غزة تصدر بياناً حول منتجات مصانع الشيبس في القطاع

فيديو ينشر لأول مرة منذ 15 عاما... قاسم سليماني ورئيس برلمان إيران يبكيان بحرقة

تصاعد الاحتجاجات في أمريكيا.. ترمب يهاجم المتظاهرين واعتقال المئات منهم

بوادر خلاف بين الليكود وأزرق - أبيض بشأن ضم الأراضي الفلسطينية

التحقيقات الاولية بشأن اعدام الشهيد الحلاق: "أحد قتلته استمر بإطلاق النار رغم تلقيه أمرا بالتوقف"

الأخبار الرئيسية

8201824102335851

الجيش الإسرائيلي يستعد للحرب وسط مخاوف من نتائج "مخزية"

860x484 (1)

بعد إغلاق دام نحو 70 يومًا.. إعادة فتح أبواب المسجد الأقصى

5

واللا: الحملة ضد صفحة المنسق عدوانية ومثيرة للقلق وتعمق الصدع مع السلطة الفلسطينية

نتنياهو يعلق على الارتفاع الحاد في اعداد اصابات كورونا في اسرائيل: "الجمر لا يزال يشتعل"

45

مخاوف من موجة ثانية لكورونا: إسرائيل تغلق المدراس التي سجلت إصابات