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تظاهرة لنشطاء اليسار الإسرائيلي ضد إعدام الشاب الحلاق

الأحد 31 مايو 2020 08:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تظاهرة لنشطاء اليسار الإسرائيلي ضد إعدام الشاب الحلاق


القدس المحتلة / سما /

 تظاهر المئات من نشطاء اليسار الإسرائيلي، الليلة الماضية، في القدس، احتجاجًا على إعدام الشرطة الإسرائيلية، للشاب الفلسطيني إياد الحلاق (32 عامًا) في البلدة القديمة صباح السبت.

وبحسب موقع صحيفة هآرتس، فإن نحو 300 ناشط يساري تظاهروا وجابوا عدة شوارع رئيسية في المدينة، حاملين رايات ومرددين شعارات تناهض الاحتلال وعنف الشرطة الإسرائيلية.

وأشار الموقع إلى أن تظاهرة أخرى شارك فيها العشرات نظمت أمام مركز شرطة يافا، مرددين نفس الشعارات المناهضة للاحتلال.

وذكر منظمو التظاهرات إلى أن الشرطة الإسرائيلية أغلقت خلال الأيام الأخيرة التحقيق مع اثنين من أفراد الشرطة بعد أن هاجموا فلسطينيين مؤخرًا.

وقالت لورا وورتون من ميرتس، يجب ألا يسمح للشرطة بالجنون، ويجب أن لا يكون هناك ضباط شرطة يعتقدون أنه يسمح لهم بفعل ما يريدون.

وكانت الشرطة العسكرية أطلقت سراح الشرطي الذي قتل الشاب الحلاق ووضعه تحت الإقامة المنزلية لحين انتهاء التحقيقات معه.

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