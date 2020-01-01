بعد إغلاق دام نحو 70 يومًا.. إعادة فتح أبواب المسجد الأقصى

القدس المحتلة / سما /

أعيد فجر اليوم الأحد، فتح أبواب المسجد الأقصى المبارك، أمام المصلين، بعد إغلاق دام نحو 70 يومًا بفعل أزمة انتشار فيروس كورونا.

ووصل المئات من المقدسيين لأداء صلاة فجر اليوم، بعد أن اتخذت دائرة الأوقاف الإسلامية الإجراءات الصحية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

ودخل المصلون إلى المسجد وسط صيحات التهليل والتكبير، بعد حرمانهم من الصلاة فيه ضمن الإجراءات المشددة لمواجهة الفيروس.

وارتدى المصلون الكمامات، مصطحبين سجادات الصلاة بحوزتهم بهدف تحقيق السلامة الشخصية خلال الصلاة منعًا لانتشار الفيروس.

وألقى الشيخ ناجح بكيرات نائب مدير الأوقاف في المسجد الأقصى، كلمةً من داخل المسجد، لحث المصلين على ضرورة العمل بسياسة التباعد فيما بينهما للحفاظ على الوضع الصحي العام.

ويتزامن ذلك مع دعوات أطلقتها مجموعات شبابية مقدسية بهدف التصدي لأي محاولة من المستوطنين الإسرائيليين باقتحام المسجد.

وكانت ما تسمى منظمات "جبل الهيكل" المتطرفة، دعت لاقتحام المسجد صباح اليوم بعد أن أعيد فتحه.