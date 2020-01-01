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الخارجية: تسجيل وفاة جديدة بـ"كورونا" بصفوف جالياتنا في السعودية

السبت 30 مايو 2020 11:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: تسجيل وفاة جديدة بـ"كورونا" بصفوف جالياتنا في السعودية


رام الله / سما /

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بتسجيل حالة وفاة جديدة، اليوم السبت، في صفوف جاليتنا في المملكة العربية السعودية للمواطنة باسمه حامد عطوه أبو لبن (70 عاماً)، بسبب فيروس كورونا.

وبوفاة المواطنة أبو لبن، يرتفع عدد الوفايات في صفوف جاليتنا في دول العالم إلى 107 حالات، والإصابات إلى 1750.

وكانت وزارة الخارجية قد أفادت في وقت سابق من اليوم، بتسجيل 4 حالات وفاة بصفوف جالياتنا، حيث تم تسجيل حالتي وفاة في قطر، ووفاة في أميركا، ووفاة في السعودية، إضافة إلى 18 إصابة في قطر، و5 إصابات في أميركا، و6 إصابات لأطباء في البرازيل، و934 حالة تعافي (81 في قطر، 3 في أميركا).

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #اصابات #الجالية الفلسطينية

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