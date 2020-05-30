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مستوطنون يقتحمون أسواق الخليل القديمة ويننفذون عمليات عنف وعربدة

السبت 30 مايو 2020 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يقتحمون أسواق الخليل القديمة ويننفذون عمليات عنف وعربدة


الخليل / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم السبت، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسواق واحياء بالبلدة القديمة من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقال مراسلنا، إن عشرات المستوطنين المسلحين نظموا عمليات عنف وعربدة في أسواق البلدة القديمة من المدينة، وتجولوا في سوق اللبن، وقصبة السوق، وعين العسكر، وبثوا حالة من الرعب في صفوف اطفال المنطقة وعملوا على استفزاز التجار وحاولفوا الاعتداء على بعضهم على مرأى من جنود الاحتلال الذين عملوا على حمايتهم.

يذكر أن رواد البلدة القديمة وسكانها يعانون جراء نصب الاحتلال حواجزه العسكرية الدائمة على مداخل البلدة، واخضاعهم للتفتيش، والتدقيق في هوياتهم.

وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، قد صادق في الثالث من الشهر الجاري، على مشروع استيطاني في مدينة الخليل، يتضمن الاستيلاء على أراض فلسطينية خاصة في محيط الحرم الإبراهيمي، لإقامة طريق يمَكن المستوطنين والمتطرفين اليهود من اقتحامه، فضلا عن إقامة مصعد لهم، وعقب هذا الاعلان منعت قوات الاحتلال موظفي لجنة اعمار الخليل من استكمال اعمال الترميم بالحرم، بحجة عدم حيازتهم على تصريح، ومنعت رفع الآذان لعدد من الأوقات ومئات المصلين من الدخول الى الحرم خلال الاسبوع المنصرم.

#مستوطنون #الخليل

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