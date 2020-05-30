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وزير التربية يلتقي طلبة الثانوية العامة في عزون عتمة

السبت 30 مايو 2020 08:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير التربية يلتقي طلبة الثانوية العامة في عزون عتمة


قلقيلية / سما /

 التقى وزير التربية والتعليم أ. د. مروان عورتاني مع طلبة الثانوية العامة في بلدة عزون عتمة في محافظة قلقيلية، وذلك لنقاش قرار الجهات المختصة تعليق تقديم امتحانات الثانوية العامة في البلدة في ظل وجود إصابات بجائحة الكورونا في البلدة لمواطن ومجموعة من المخالطين، واستمرار إجراءات الطب الوقائي في البلدة، وقد شارك في اللقاء رئيس المجلس القروي واولياء أمور الطلبة، وفعاليات البلدة، والإعلاميين، وذلك عبر تطبيق زووم الالكتروني.

د. عورتاني استعرض مع طلبة الثانوية العامة الأسباب التي استوجبت اتخاذ قرار تعليق تقديم امتحانات الثانوية العامة حرصا على سلامة الطلبة أولا، وسلامة كافة العاملين في امتحانات الثانوية العامة، واستجابة للبروتوكول الصحي، موضحا صعوبة القرار، ولكن ضرورته في ذات الوقت، وأشار د. عورتاني الى ان الوزارة تعمل مع الجهات ذات الاختصاص على التقييم المستمر للحالة الوبائية والمشهد الكوروني في بلدة عزون عتمة من اجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، موضحا انه سيكون على تواصل مستمر مع الطلبة واولياء الأمور والمجتمع المحلي لمواكبتهم بكل ما يستجد.

من جانبهم ثمن طلبة الثانوية العامة والمجتمع المحلي مبادرة وزير التربية والتعليم بلقاء ونقاش الطلبة، والاستماع الى استفساراتهم، وأعرب الطلبة عن أملهم بإنهاء اجراء تعليق امتحان الثانوية العامة في البلدة في اسرع وقت، كما تحدث رئيس المجلس القروي وفعاليات البلدة عن جاهزيتهم للتعاون مع وزارة التربية والتعليم في تذليل كافة العقبات لأجراء الامتحانات، شاكرين وزير التربية على تواصله المباشر مع الطلبة وأهالي البلدة.

#التربية والتعليم #مروان عورتاني #قلقيلية

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