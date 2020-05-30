السفير الدجاني يقدم أوراق اعتماده للرئيس الأوكراني

كييف /سما/

قدم السفير هاشم الدجاني أوراق اعتماده للرئيس الأُوكراني فلاديمر زيلينسكي، سفيراً مفوضاً فوق العادة لفلسطين لدى أوكرانيا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن السفير الدجاني نقل تحيات الرئيس محمود عباس لنظيره الأُوكراني، متمنياً لأُوكرانيا وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار، مثمناً دعمها للسلام في المنطقة وحل الدولتين واحترامها القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكد الرئيس الأوكراني خلال اللقاء استعداد بلاده لأن تكون مورداً أساسياً للمنتجات الغذائية والزراعية للسوق الفلسطينية، مشيراً إلى أهمية تعزيز وتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وبحث الجانبان، بحضور مستشار الرئيس الأوكراني ايهور جوفكفا، ونائب وزير الخارجية الأوكراني يفجيني ينين، سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين.