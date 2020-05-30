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حاكم مينيسوتا يعلن التعبئة الكاملة للحرس الوطني لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية

السبت 30 مايو 2020 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
حاكم مينيسوتا يعلن التعبئة الكاملة للحرس الوطني لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية


كاليفونيا/ وكالات/

أعلن حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية تيم والز اليوم السبت عن التعبئة الكاملة لقوات الحرس الوطني في الولاية، لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، على خلفية احتجاجات واسعة النطاق.

وأعلنت شرطة مدينة أوكلاند في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عن مقتل ضابط في خدمة الحماية الفيدرالية وإصابة آخر جراء إطلاق نار حصل خلال مظاهرات في المدينة الليلة الماضية.

وأكدت الشرطة أن الضابطين في خدمة الحماية الفيدرالية التابعة لوزارة الأمن الداخلي كانا مرابطان في مبنى وسط أوكلاند الفدرالي، مشيرة إلى أن التحقيق جار في الحادث.

وأكد متحدث باسم شرطة أوكلاند لشبكة "سي إن إن" أن 7.5 ألف متظاهر على الأقل خرجوا الليلة الماضية إلى شوارع المدينة احتجاجا على مقتل الشاب من ذوي البشرة السمراء جورج فلويد خلال توقيفه في مدينة مينيابوليس جراء استخدام ضباط شرطة العنف المفرط.

ولفتت الشرطة إلى ورود تقارير عن أعمال شغب ونهب وسرقة وإحراق واعتداءات على عناصر للشرطة خلال مظاهرات الليلة الماضية، مؤكدة إلقاء القبض على عدد من الأشخاص.

#اميركا #فلويد #مظاهرات #مينسوتا

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