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عريس ينقل عروسه بـ"هيلوكبتر" من برطعة الى أم القطف

السبت 30 مايو 2020 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريس ينقل عروسه بـ"هيلوكبتر" من برطعة الى أم القطف


قلقيلية / سما /

في خطوة نادرة اقدم عريس من الداخل الفلسطيني من عائلة كبها على نقل عروستة الممرضة إلى بيت الزوجية بطوافة خاصة " طائرة هيلوكوبتر" من مكان سكنها في برطعة الواقعة خلف الجدار العنصري قضاء جنين على بلدته ام القطف في الداخل الفلسطيني والتي لا تبعد سوى خمسة كيلو مترات عن برطعة مكان سكن العروس .

باسم كبها من برطعة قال :" هذا الحدث كان مميزا فالعريس طبيب والعروسة ممرضة تخرجت من الجامعة الأمريكية ، وتمت عملية نقل العروس بطوافة صغيرة يمتلكها قريب العريس ويستخدمها للرحلات من قبل المتنزهين وتكاليف نقل العروس الى منزل العريس في ام القطف المجاورة كلفتها اكثر من ثمانية آلاف شيقل في رحلة لم تستغرق دقائق معدودة ".

واضاف قبها :" الكل في برطعة تحدث عن هذا الحدث الفريدة من نوعه، وكانت هناك جاهة رافقت العروس عند استخدامها الطوافة في مهبط خاص ".

#قلقيلية #عرس

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