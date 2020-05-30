قطر تسجل 2355 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 55262 حالة

الدوحة /سما/( شينخوا)

سجلت قطر اليوم (السبت) 2355 حالة إصابة جديدة مؤكدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد - 19) محققة رقما قياسيا جديدا فى الإصابات بكورونا يوميا .

وأعلنت وزارة الصحة العامة القطرية فى بيان اليوم فى موقعها الألكترونى أنه تعافي 5235 من المصابين بالفيروس في الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في قطر إلى 25839 حالة .

وذكرت الوزارة أنه وصل إجمالى حالات الإصابات بكورونا إلى 55262 حالة بينما بلغ عدد الأشخاص الذين تم فحصهم خلال الـ 24 ساعة الماضية 5091 شخصا ليصل إجمالى عدد الأشخاص الذين تم فحصهم حتى الأن 217988 شخصا .

وقالت الوزارة إن الحالات الجديدة المصابة بالمرض تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا بالإضافة لتسجيل حالات إصابة جديدة بين مجموعات من العمالة في مناطق مختلفة وذلك خلال إجراء فحوصات استقصائية من قبل فرق البحث والتقصي التابعة لوزارة الصحة الأمر الذي أسهم في الكشف المبكر عن الحالات.

أضافة إلى ذلك ارتفعت حالات الإصابة والعدوى بالفيروس بين المواطنين والمقيمين وذلك نتيجة مخالطتهم لمصابين من أفراد أسرهم الذين كانوا قد أصيبوا بدروهم في مكان العمل أو من خلال الزيارات والتجمعات العائلية.

وكشفت الوزارة أن الإصابات بين المواطنين والمقيمين شهدت ارتفاعا غير مسبوق ، حيث تضاعفت أعداد المصابين نتيجة العدوى التي انتقلت بين الأفراد بسبب التجمعات العائلية والتزاور بين الأصدقاء والأسر الممتدة وتجمّعهم على موائد الإفطار أو السحور متجاهلين بذلك الإجراءات والتدابير الوقائية الموصى بها من قبل الجهات المعنية بالدولة بما فيها عدم التزاور والتباعد الاجتماعي.

وشددت على ضرورة عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى والالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحماية من العدوى، ومنها المحافظة على البعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين.