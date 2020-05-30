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الجيش اللبناني يوقف 5 سودانيين حاولوا التسلل لإسرائيل

السبت 30 مايو 2020 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش اللبناني يوقف 5 سودانيين حاولوا التسلل لإسرائيل


بيروت /سما/

 أعلن الجيش اللبناني، السبت، توقيف 5 سودانيين في نقطتين حدوديتين، أثناء محاولتهم التسلل إلى إسرائيل.


وقال الجيش في بيان، إن دورية من مديرية المخابرات بالجيش، أوقفت ليل الجمعة، 3 أشخاص سودانيين في محلة "خلة وردة" (أقصى الجنوب) أثناء محاولتهم الدخول إلى إسرائيل.

وذكر أن مديرية المخابرات في بلدة "حولا" (جنوب) أوقفت شخصين آخرين من الجنسية السودانية، كانا بصدد التحضير لدخول إسرائيل.

وأشار الجيش، أنه يتم التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

ومطلع الشهر الحالي، أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل ضوئية فوق أجزاء من الحدود اللبنانية الجنوبية.

ولاحقا، زعم أن الأمر يتعلق بإحباط محاولة تسلل من أشخاص إلى إسرائيل عبر الحدود مع الأراضي اللبنانية.

ويسيطر "حزب الله" اللبناني على منطقة جنوب لبنان المحاذية للحدود بين إسرائيل ولبنان.
وانسحبت القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني عام 2000، ومن ثم وضعت الأمم المتحدة ما عُرف بـ"الخط الأزرق" على الحدود بينهما، لتأكيد الانسحاب، لكن الخط لم يراعِ الحدود الرسمية بشكل دقيق.

#الجيش اللبناني #اسرائيل #تهريب

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