الإعلام الحربي التابع لحفتر: مقتل قائد فرقة سوري مدعوم من تركيا جنوب طرابلس

طرابلس / وكالات /

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للمشير خليفة حفتر(قائد ما يسمى الجيش الوطني الليبي) مقتل قائد فرقة السلطان مراد السوري(مراد ابو حمود العزيزي ( المدعوم تركياً في محور طريق المطار جنوب العاصمة طرابلس.

ووفق بوابة “ليبيا الاخبارية” اليوم السبت ، “نعت حسابات رسمية تابعة للمعارضة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي، القتيل مراد العزيزي”.

وكانت قوات حكومة الوفاق الليبية ، المعترف بها دوليا ، أعلنت خلال الأيام الماضية عن تمكنها من السيطرة على مناطق عديدة في الغرب الليبي كانت تابعة لقوات خليفة حفتر، من ضمنها عدة محاور جنوب وجنوب شرق طرابلس، وبينها منطقتا صلاح الدين ومشروع الهضبة، وأجزاء من منطقة عين زارة، فضلا عن اقتحام معسكرات التكبابي، وحمزة، واليرموك، ومعسكر الصواريخ، والسيطرة على قاعدة الوطية الجوية، وبلدات بدر وتيجي والأصابعة.